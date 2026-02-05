Per la Coppa Italia e per l’Europa League | l’Atalanta sfida la Juve sulla strada verso il ritorno a Roma

L’Atalanta si prepara a sfidare la Juventus in una partita che può decidere molto. I bergamaschi puntano a riaccendere le speranze di portare a casa un trofeo, dopo aver ormai sfiorato più volte la Coppa Italia senza mai riuscire a vincerla. La squadra di Gasperini cerca il riscatto e, nel frattempo, pensa anche alla trasferta europea, con l’obiettivo di proseguire il cammino in Europa League. La sfida si presenta come un crocevia importante per la stagione della Dea.

Bergamo. Per restare in Europa, sì, ma soprattutto per aggiungere un terzo trofeo alla bacheca. L’ Atalanta torna protagonista in quella Coppa Italia che è stata quasi stregata nell’era Gasperini con tre finali perse, più altre due che scandiscono l’intervallo di 63 anni ormai intercorsi dall’ultimo e unico successo del 1963, digiuno interrotto dal trionfo di Dublino. Di fronte c’è la Juventus, avversaria di primissimo piano, anche qui per certi versi maledetto ultimamente extra-campionato (1 vittoria e 5 sconfitte nelle ultime 6 nella manifestazione), ma tappa fondamentale per il cammino che conduce a Roma, dove il 13 maggio avrà luogo la finalissima.🔗 Leggi su Bergamonews.it

