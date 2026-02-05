Per Enel un 2025 con più ricavi e utili E l’estero traina

Enel si prepara a mostrare risultati in crescita anche nel 2025, con ricavi e utili in aumento. L’azienda punta forte sui mercati esteri e sui settori delle commodity e delle reti, che continuano a spingere i conti. A meno di tre settimane dal Capital market day di Milano, il gruppo di Flavio Cattaneo anticipa parte delle sue strategie e risultati per il prossimo futuro.

Commodity e reti spingono i conti di Enel. Quando mancano poco più di due settimane dal Capital market day di Milano, in programma il 23 febbraio, giorno in cui verrà presentato al mercato il nuovo piano industriale, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo alza il velo sui conti del 2025, un anno ancora caratterizzato da una coda di tensioni internazionali nel comparto dell'energia. Lo scorso anno Enel ha visto i propri ricavi toccare quota 80,4 miliardi, in accelerazione dell'1,9% sul 2024. Mentre l'utile dovrebbe attestarsi oltre i 6,9 miliardi. Come ha spiegato il gruppo elettrico nella nota di presentazione dei conti, i maggiori ricavi per la vendita di commodity sul mercato wholesale, in un contesto di mercato con prezzi medi crescenti rispetto all'esercizio precedente e il miglioramento del fatturato nelle reti, hanno più che compensato gli effetti derivanti dai minori prezzi medi di vendita applicati ai clienti retail residenziali e alle piccole e medie imprese e dalle minori quantità di energia elettrica vendute ai clienti top, in particolare in Italia.

