Ieri sera al Madison Square Garden di New York, Penny, una femmina di Dobermann di quattro anni, ha vinto il Westminster Kennel Club Dog Show. La donna che la possedeva si è commossa quando ha visto il suo cane salire sul podio. Penny, che ha passato momenti difficili in passato, ora è diventata la star della serata e ha dimostrato di essere davvero il cane più bello del mondo.

Lo scorso martedì sera al Madison Square Garden di New York, Penny, una Dobermann di quattro anni, ha trionfato al prestigioso Westminster Kennel Club Dog Show. Ha battuto oltre 2.500 concorrenti e 200 razze diverse, portando a casa il premio più ambito nel mondo cinofilo statunitense. Ma questa vittoria, che doveva celebrare i 150 anni dello show più antico d’America, si è subito trasformata in un caso nazionale. Il motivo? Penny presenta orecchie tagliate e coda amputata, pratiche ancora permesse negli Stati Uniti ma considerate barbariche in gran parte del mondo. Sui social è esploso un dibattito durissimo tra chi difende la tradizione e chi accusa queste competizioni di promuovere mutilazioni inutili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Penny è il cane più bello del mondo, ma questa femmina di Dobermann ha sofferto già tanto nella sua vita

Approfondimenti su Madison Square Garden

A New York si è conclusa la 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show, uno degli eventi più importanti nel mondo dei cani da esposizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Madison Square Garden

Argomenti discussi: È il doberman Penny il cane più bello del mondo: a lei il Best in Show al Westminster 2026; Vince il titolo di cane più bello del mondo 2026: Penny, dobermann di 4 anni; Penny, il cane più bello del mondo del 2026, è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchie; Penny eletto cane più bello mondo a Westminster, ma è una Dobermann con orecchie e coda amputate.

È il doberman Penny il cane più «bello» del mondo: a lei il Best in Show al Westminster 2026L'esemplare di 4 anni si è aggiudicato il premio principale al concorso di New York, il più importante al mondo. Vi hanno preso parte 2.500 cani d i250 razze ... corriere.it

Il cane più bello del mondo? E' il dobermann Penny... nella buferaIl cane più bello del mondo? E' il dobermann pinscher Penny. Ha sì conquistato il premio più ambito negli Usa, ma in Europa è polemica: ecco perché. tgcom24.mediaset.it

A New York si è svolta la 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show. Il titolo di “cane più bello del mondo” è andato a Penny, una Dobermann di 4 anni. Penny ha vinto tra oltre 2000 cani. Nei media si racconta di lei come di un cane speciale, facebook

Il cane più bello del mondo E' il dobermann Penny ma è polemica #cane x.com