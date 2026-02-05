Penny è il cane più bello del mondo ma questa femmina di Dobermann ha sofferto già tanto nella sua vita

Ieri sera al Madison Square Garden di New York, Penny, una femmina di Dobermann di quattro anni, ha vinto il Westminster Kennel Club Dog Show. La donna che la possedeva si è commossa quando ha visto il suo cane salire sul podio. Penny, che ha passato momenti difficili in passato, ora è diventata la star della serata e ha dimostrato di essere davvero il cane più bello del mondo.

Lo scorso martedì sera al Madison Square Garden di New York, Penny, una Dobermann di quattro anni, ha trionfato al prestigioso Westminster Kennel Club Dog Show. Ha battuto oltre 2.500 concorrenti e 200 razze diverse, portando a casa il premio più ambito nel mondo cinofilo statunitense. Ma questa vittoria, che doveva celebrare i 150 anni dello show più antico d’America, si è subito trasformata in un caso nazionale. Il motivo? Penny presenta orecchie tagliate e coda amputata, pratiche ancora permesse negli Stati Uniti ma considerate barbariche in gran parte del mondo. Sui social è esploso un dibattito durissimo tra chi difende la tradizione e chi accusa queste competizioni di promuovere mutilazioni inutili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Penny, “il cane più bello del mondo” del 2026, è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchie

A New York si è conclusa la 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show, uno degli eventi più importanti nel mondo dei cani da esposizione.

