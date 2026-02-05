Pendolari del Cadore un’odissea quotidiana

Ogni giorno i pendolari del Cadore affrontano un viaggio difficile. La vicenda di un bambino costretto a scendere dal pullman sulla strada verso Cortina rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di disagi. Le corse sono spesso in ritardo, e i controlli sui biglietti portano a situazioni spiacevoli, creando tensione tra chi viaggia e chi gestisce il servizio. La situazione peggiora di giorno in giorno, rendendo il tragitto un vero e proprio calvario per chi deve spostarsi per lavoro o scuola.

La vicenda del bambino fatto scendere dal pullman mentre cercava di tornare a casa da scuola, sulla strada che va verso Cortina, perché non aveva il biglietto previsto per le Olimpiadi è nota: biglietto al costo di 10 euro al posto di due euro e cinquanta.

