pedalata interrotta tra tavullia e vallefoglia a causa delle condizioni meteo critiche

**Non si pedala tra Tavullia e Vallefoglia** Il collegamento ciclopedonale tra Tavullia e Vallefoglia è temporaneamente interrotto. Da ieri, 5 febbraio 2026, fino alla fine del mese di marzo, il passaggio tra i due comuni sarà chiuso al transito ciclabile, a causa di un’opera di messa in sicurezza della passerella in legno su piloni in cemento armato, situata lungo la ciclabile che collega il centro polifunzionale di Pian del Bruscolo nel comune di Tavullia con la frazione di Bottega, in Vallefoglia. L’opera, realizzata nel 2004 e collaudata da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, presenta condizioni di manutenzione critiche: alcuni elementi lignei risultano ammalorati, e devono essere sostituiti con parti dello stesso materiale, in dimensioni e caratteristiche precise. 🔗 Leggi su Ameve.eu

