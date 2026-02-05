Peccati di gola che non fanno ingrassare | i profumi al cioccolato

Il cioccolato torna protagonista sulle tavole italiane con profumi che sorprendono. Sono dolci peccati di gola, ma senza sensi di colpa, perché si tratta di aromi che non fanno ingrassare. La storia di questa delizia dura da oltre 4000 anni, partendo dalle antiche civiltà mesoamericane, dove era una bevanda sacra riservata alle élite. Ora i gusti si sono evoluti, e il cioccolato arriva anche nelle nostre case, portato in Europa dai conquistadores nel XVI secolo.

Quella del cioccolato è una storia di 4000 anni, iniziata in mesoamerica. In origine una bevanda da rituale per le élite, è poi giunta in Europa nel XVI secolo grazie agli esploratori spagnoli. Oggi ne siamo addicted. Per qualcuno è un peccato di gola in cui indulgere quando si ha voglia di qualcosa di dolce, ma anche solo l’aroma dei profumi al cioccolato è sufficiente per migliorare l’umore. E la pelle. Grazie all’alto contenuto di flavonoidi, il cioccolato fondente con almeno il 70 per cento di cacao, ha benefici scientificamente provati sulla salute cardiovascolare e cognitiva, riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono e protegge dai radicali liberi. 🔗 Leggi su Amica.it

