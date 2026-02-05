Pau Brasil Viaggio in musica al teatro Spina

Questa sera il teatro Spina di Castiglion Fiorentino ospita il concerto di “Pau Brasil – Viaggio nella musica brasiliana”. La Jazz On The Corner Open Orchestra porta sul palco le sonorità del Brasile, offrendo al pubblico un viaggio musicale tra ritmi caldi e melodie coinvolgenti. L’appuntamento è uno di quelli da non perdere per gli appassionati di jazz e musica brasiliana.

CASTIGLION FIORENTINO Appuntamento con "Pau Brasil – Viaggio nella musica brasiliana", progetto della Jazz On The Corner Open Orchestra questa sera sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. La voce di Marta Agnelli guiderà il pubblico in un percorso suggestivo nella bossa nova e nei testi di autori come Caetano Veloso, Djavan e Chico Buarque, in una formula cameristica di grande raffinatezza. Ad accompagnarla sul palco Fabio Roveri alla chitarra classica, Francesco Giustini alla tromba, flicorno, piccole percussioni e Nicola Pasquini al contrabbasso. Il progetto "Pau Brasil" prende il nome dall'albero-simbolo della terra brasiliana e del suo sfruttamento coloniale (il "pau brasil" appunto).

