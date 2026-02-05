Pattinaggio artistico alle Olimpiadi | calendario gare e dove vederle in tv e streaming

Alle Olimpiadi di Pechino, il pattinaggio artistico si prepara a regalare emozioni. Le gare si svolgeranno nei prossimi giorni, con le migliori coppie e singoli pronti a sfidarsi sul ghiaccio. La guida giornata per giornata aiuta a seguire i momenti più importanti, mentre gli appassionati cercano in tv e streaming le dirette delle competizioni. La corsa alle medaglie è già iniziata.

Tra pochi giorni, al Milano Ice Skating Arena di Assago, si accenderanno i riflettori sul pattinaggio artistico di Milano Cortina 2026. La fame di metallo si sente già e l'Italia, chiamata a un ruolo da protagonista, arriva all'appuntamento dei Giochi con ambizioni importanti. Il calendario delle gare è fittissimo e distribuito lungo un ampio arco di giorni. Cronoprogramma alla mano, si parte venerdì 6 febbraio con i primi tre segmenti corti, fondamentali per sondare le acque. La gara proseguirà poi il 7, per arrivare all'8 febbraio, quando verranno consegnate le prime medaglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.