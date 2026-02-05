pasti pianificati zero sprechi prezzi invariati

In occasione della tredicesima giornata nazionale dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare, PlanEat annuncia che manterrà i prezzi invariati o con pochi ritocchi minimi. La startup italiana punta sulla pianificazione dei pasti per aiutare le famiglie a risparmiare e ridurre gli sprechi, senza aumentare i costi. La scelta arriva in un momento in cui molti devono fare i conti con l’inflazione e i rincari.

No allo spreco alimentare con un occhio al portafogli. In occasione della tredicesima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, dedicata quest’anno al tema #2030Calling e all’obiettivo di dimezzare lo spreco entro il 2030, PlanEat la startup italiana che punta sulla pianificazione dei pasti sceglie di mantenere i prezzi invariati, o con ritocchi minimi, senza scaricare gli aumenti sui clienti. Secondo i dati di Euroborsa, da ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%. "I rincari delle materie prime sono sotto gli occhi di tutti – commenta Nicola Lamberti (nella foto), fondatore di PlanEat ed ex sindaco di Borgarello –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

