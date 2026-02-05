Carlos Passerini critica le tempistiche del mercato di gennaio del Milan, definendo la scelta di Mateta come giusta ma arrivata troppo tardi. Secondo l’esperto, il mercato non segue una linea chiara perché ci sono troppe voci e decisioni affrettate. Passerini sottolinea che il club avrebbe dovuto agire prima, ma ora la situazione si presenta ancora più complicata.

Il giornalista del 'Corriere della Sera' Carlos Passerini è stato intervistato durante l'ultimo appuntamento con il programma radiofonico 'Tutti Convocati', in onda su Radio 24. Il giornalista ha voluto dire la sua sull'operazione Mateta e, più in generale, sul mercato del Milan che ha evidenziato, ancora una volta, un problema che persiste nel tempo. Ecco, quindi, tutte le sue parole. "Mateta? Il Milan alla fine ha fatto bene a non prenderlo. Il francese ha un problema molto serio che potrebbe peggiorare senza l'operazione. Il giocatore invece non è convinto di operarsi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Passerini: “Mateta? Scelta giusta, sbagliate le tempistiche. Mercato non lineare perché ci sono troppe teste”

Approfondimenti su Mateta Milan

Nel confronto tra Napoli e Benfica, è emersa una sconfitta considerata giusta, evidenziando le criticità legate al calendario troppo fitto e alle troppe partite disputate.

Nel suo intervento, Criscitiello critica la gestione della Juventus, evidenziando un eccesso di figure dirigenziali rispetto alle reali esigenze della squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Passerini avverte: «A Bologna Milan diverso. Coppia d’attacco inedita Ecco cosa penso. Mateta C’è stato questo errore» x.com

Passerini avverte: «A Bologna Milan diverso. Coppia d'attacco inedita Ecco cosa penso. Mateta C'è stato questo errore» facebook