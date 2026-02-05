Passeggiate sonore in musica In cammino con Cajkovskij

Sabato 7 febbraio il Museo Masi di Lugano ospita un evento speciale: passeggiate sonore in musica dedicate ai più piccoli e alle famiglie. L’idea è far scoprire ai bambini tra i 2 e i 4 anni il suono della natura e della musica di Cajkovskij, attraverso un percorso che unisce musica e cammino. L’iniziativa vuole coinvolgere adulti e bambini, creando un momento di condivisione tra suoni, sorrisi e natura.

Passeggiate sonore in musica: dalla natura al suono, al sorriso della musica di Cajkovskij. Un evento pensato per adulti e per bambini di età compresa tra i 2 e i 4 anni, in programma sabato 7 febbraio al Museo Masi di Lugano. Il progetto è pensato come un'esperienza sonora per adulti e bambini, tra racconto, musica e natura. Attraverso la storia La Rana e l'ascolto di Cajkovskij, il laboratorio invita a scoprire insieme la magia dei suoni, il ritmo delle stagioni e la gioia del movimento condiviso. Il pubblico viene quindi coinvolto nel laboratorio di ascolto che prende vita attraverso la storia sonora, ispirata ai suoni dell'autunno e dell'inverno, esplorando insieme i suoni dell'acqua e dell'aria, elementi vitali per la rana, attraverso oggetti semplici e familiari, capaci di evocare la musicalità della natura.

