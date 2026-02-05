A Santa Maria si scontrano due comitati per il passaggio a livello. Da una parte, chi chiede di fare subito un tunnel pedonale, dall’altra, chi preferisce riaprire il passaggio ciclopedonale. La tensione cresce nel quartiere, diviso tra le due soluzioni. La discussione si fa accesa e nessuna proposta sembra ancora definitiva.

Due soluzioni, due comitati. A Santa Maria c’è chi vuole il sottopasso alla svelta e chi, invece, alla svelta vuole che il passaggio ciclopedonale sia riaperto. Ed è battaglia tra poveri con il quartiere che resta isolato e lo resterà ancora per chissà quanto tempo. I due comitati non trovano un accordo e intanto il Comune non dà certezze sui tempi di realizzazione del sottopasso ciclopedonale che permetterebbe di bypassare la chiusura del passaggio a livello che di fatto ha interrotto lo storico viale. C’è chi dice che si comincerà entro la fine di quest’anno e chi sostiene che ne se parlerà nell’estate del 2027, elezioni permettendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passaggio a livello o tunnel pedonale. Comitati in lite, quartiere isolato





