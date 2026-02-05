Partito Vannacci | il nuovo movimento politico che affolla i social

Il partito Vannacci sta crescendo rapidamente sui social. In poche settimane, ha attirato migliaia di sostenitori e sta diventando un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa politica. La sua presenza online è ormai evidente e si fa notare tra commenti, video e post virali. La domanda che molti si pongono è: fino a dove arriverà questa nuova forza?

**** È il 5 febbraio 2026, e sul web si diffonde una notizia che sembra una vera e propria rivoluzione nel panorama politico italiano: un nuovo partito, nato in poche settimane, sta raccogliendo consensi, attrattiva e influenza su un pubblico sempre più vasto. Il movimento, creato con il nome di Partito Vannacci, ha cominciato a prendere piede nei social network, ma soprattutto negli ambienti influenzati da figure politiche, tra cui l’ex deputato della Lega, Marco Cicalone, o ancora il noto influencer Lorenzo De Cicco. È ormai evidente che il nuovo partito, con un’identità fortemente associata a Vannacci, sta cercando di fondere la politica tradizionale e il linguaggio delle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Partito Vannacci: il nuovo movimento politico che affolla i social Approfondimenti su Partito Vannacci Sondaggio politico, quanto vale il partito di Vannacci e chi perde voti Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di correre da solo alle prossime elezioni del 2027 con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Vannacci rompe le righe, il generale molla Salvini e salta giù dal Carroccio: pronto il suo nuovo partito, Matteo lo attacca sui social. E ora la Lega rischia di sparire in Toscana Il generale Vannacci lascia la Lega e si mette in proprio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. A Pontida show di Vannacci, Zaia: Tra Putin e Zelensky preferisce il primo Posizione personale Ultime notizie su Partito Vannacci Argomenti discussi: Vannacci, il partito si chiamerà Futuro nazionale. Obiettivo patto con CasaPound per una cosa nera; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Vannacci, nuovo simbolo e messaggio social: arriva il partito del generale?. Quanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrareSi rincorrono le voci sulle possibili adesioni a Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. Per ora le conferme sono pochissime, si guarda soprattutto ai deputati leghisti considerati più ... fanpage.it Vannacci: Il mio partito al 4%? Mica male. Salvini? Lealtà non vuol dire obbedienza ciecaL'ex generale spiega le ragioni dell'addio al Carroccio: Nei giorni pari si opponeva alle armi in Ucraina, in quelli dispari votava a favore ... ilfattoquotidiano.it #ottoemezzo Il nuovo partito di Vannacci avrà un ruolo importante nel panorama politico La risposta di Annalisa Terranova facebook Nuovo sondaggio @you_trend per @SkyTG24: il nuovo partito di #Vannacci, Futuro Nazionale, vale il 4,2% delle intenzioni di voto. L'impatto si concentra tutto nel centrodestra: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%. Nessun effetto su centrosinistra e centro. x.com

