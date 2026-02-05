Parma cresce | aumentano imprese occupazione e residenti

Parma mostra segnali di ripresa. Le imprese aumentano, così come l’occupazione e il numero di residenti. La Camera di commercio dell’Emilia ha presentato il primo “Rapporto sulla Coesione sociale a Parma”. I dati evidenziano un quadro positivo e in crescita, frutto di un lavoro di analisi approfondito con Ifoa, la Provincia e il Comune.

E’ un inedito grandangolo quello usato dalla Camera di commercio dell’Emilia per scattare l’immagine del territorio parmense che viene ora restituita dal primo “Rapporto sulla Coesione sociale a Parma”, realizzato in collaborazione con Ifoa, Provincia di Parma e Comune capoluogo.Uno sguardo ampio.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

