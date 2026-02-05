Parma Cherubini | Soddisfatti del mercato? Lo dirà il campo Avrei firmato per questa posizione

Il direttore sportivo del Parma, Giuseppe Cherubini, si è presentato in conferenza stampa per commentare il mercato di gennaio. Ha detto di essere soddisfatto delle operazioni fatte finora, anche se aspetta di vedere i risultati sul campo. Cherubini ha spiegato che l’obiettivo della società era mantenere un equilibrio tra acquisti e cessioni, senza fare mosse eccessive. Ha aggiunto di aver firmato per questa posizione e ora si aspetta che i giocatori dimostrino il loro valore in campo.

In conferenza stampa, il vertice del Parma ha illustrato le linee guida emerse dal mercato di gennaio, evidenziando scelte societarie mirate a un equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità economica. L’attenzione è stata rivolta al management della rosa, agli eventuali inserimenti e alle ricadute sul piano sportivo e finanziario per la seconda parte della stagione. bilancio, mercato e turnover hanno accompagnato la lettura degli obiettivi stagionali: la riduzione del numero di giocatori in rosa è stata una scelta volontaria, in linea con le indicazioni fornite dal mister. Alcuni elementi hanno optato per nuove opportunità altrove, mentre sono stati inseriti quattro rinforzi che si ritiene possano elevare il livello della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federico Cherubini, dirigente del Parma, ha commentato a caldo dopo la fine del calciomercato.

