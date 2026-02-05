Parma assegna undici nuovi Vice Ispettori | dettagli dell’assegnazione presso la Questura

Questa mattina a Parma, il Questore Carmine Rocco Grassi ha ufficialmente assegnato undici nuovi Vice Ispettori alla Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta alla Questura, dove i nuovi agenti hanno preso servizio e sono stati presentati ufficialmente.

**Parma, 5 febbraio 2026** – Il Questore della provincia di Parma, Carmine Rocco Grassi, ha accolto undici nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I giovani agenti, con un’età compresa tra i 24 e i 30 anni, sono stati selezionati presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, e molti di loro sono in possesso di laurea magistrale o triennale. La nomina, avvenuta in occasione dell’ultimo bilancio operativo della Questura, segnala l’inizio di una nuova fase di rafforzamento strutturale e operativo nel settore della sicurezza pubblica in provincia di Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma assegna undici nuovi Vice Ispettori: dettagli dell’assegnazione presso la Questura Approfondimenti su Parma Questura Questura: ecco gli undici nuovi Vice Ispettori assegnati a Parma Questa mattina la Questura di Parma ha ufficializzato l’arrivo di undici nuovi Vice Ispettori. Questura di Bergamo, pronti 9 nuovi vice-ispettori La Questura di Bergamo si prepara a rafforzare la sua squadra con l’arrivo di nove nuovi vice-ispettori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Parma Questura A Parma si assegna la Supercoppa di Sitting FemminilePARMA- Cedacri GiocoParmaVCCesena e Dream Volley Pisa saranno di fronte sabato 1 novembre al PalaPonti di Parma per contendersi la quarta Supercoppa Italiana Femminile di sitting volley. La sfida è un ... tuttosport.com Parma, seconda amichevole in poche ore: l'undici di Cuesta per la Pro VercelliAltra amichevole nel giro di poche ore per il nuovo Parma di mister Cuesta. Avversario di turno dei crociati sarà la Pro Vercelli, con un undici completamente diverso rispetto alla sfida di ieri ... tuttomercatoweb.com CROTONE: Dodici nuovi Vice Ispettori della Polizia di stato assegnati alla Questura di Crotone. https://www.cariatinet.it/crotone-dodici-nuovi-vice-ispettori-della-polizia-di-stato-assegnati-alla-questura-di-crotone/ facebook Concorso Polizia di Stato 1000 Allievi Vice Ispettori Manuale per la preparazione #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #Polizia1000ViceIspettori Lo trovi qui: bit.ly/4qILPj9 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.