Parla il giovane arrestato a Torino | Ho visto un poliziotto a terra mi sono allontanato e non ho spinto nessuno

Il giovane arrestato a Torino dopo i disordini si è presentato davanti al giudice, ma non ha voluto rispondere alle domande. Angelo Francesco Simionato, 22 anni, si è limitato a dire di aver visto un poliziotto a terra e di essersi allontanato senza spingere nessuno. La sua versione rimane al momento poco chiara e le autorità continuano a indagare sui fatti di quella giornata.

Grosseto, 5 febbraio 2026 – Non ha risposto alle domande del giudice, Angelo Francesco Simionato, il 22enne arcidossino arrestato a Torino dopo la guerriglia urbana nell'ambito della manifestazione pro Askatasuna. Ma ha fatto una dichiarazione spontanea per dire, in sostanza, che passava di lì e voleva fuggire. «Procedevo nella folla, stavo scappando e più volte ho visto un celerino dietro di me». Aggiungendo poi che a un certo punto «ho visto un poliziotto a terra e le persone che erano sopra di lui, mi sono allontanato e non ho spinto nessuno». Sconcerto nella frazione del giovane arrestato: "Un ragazzo tranquillo".

Un agente di polizia è stato aggredito durante gli scontri di Torino.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un giovane di 22 anni è stato fermato e messo agli arresti domiciliari con l’accusa di aver aggredito un poliziotto.

