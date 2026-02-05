Parco Regionale Dei Castelli Romani Tutti gli eventi previsti da Venerdì 6 a Domenica 8 Febbraio 2026

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, il Parco Regionale dei Castelli Romani si anima con una serie di eventi. Escursioni, incontri e attività all’aperto coinvolgeranno residenti e visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire i luoghi più belli della zona. Le iniziative sono state organizzate per tutta la famiglia, con un occhio di riguardo alla natura e alla tradizione locale. Un’occasione da non perdere per chi vuole trascorrere il weekend immerso nella natura.

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – Tutti gli eventi previsti da Venerdì 6 a Domenica 8 Febbraio 2026.

