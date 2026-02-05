La Provincia di Pieve Albignola ha deciso di bloccare l’iter del parco agrivoltaico di Tromello, chiamato

Il parco agrivoltaico di Tromello, denominato "Boscolungo" non si farà. Il progetto, presentato da un’azienda milanese, ha ricevuto infatti il parere contrario da parte della Provincia. Il progetto prevedeva la realizzazione di un un impianto della potenza di 122 megawatt picco e si sarebbe sviluppato su una superficie di 210 ettari che, oltre ad interessare il Comune di Tromello, avrebbe coinvolto anche quelli confinanti di San Giorgio e Cergnago allacciandosi poi, attraverso un elettrodotto che sarebbe stato realizzato appositamente, con la stazione elettrica di Pieve Albignola. Il via libera al progetto era però vincolato al pronunciamento del settore Tutela Ambientale, Biodiversità Promozione del territorio e Sotenibilità della Provincia di Pavia che ha però dato parere negativo disponendo, tramite un apposito decreto, l’archiviazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco agrivoltaico, arriva lo stop. Incertezze su Pieve Albignola: la Provincia blocca l’istruttoria

Il sindaco esprime rammarico per le polemiche sollevate dal gruppo di opposizione Calderara in Comune riguardo al progetto di parco agrivoltaico.

