paratici fiorentina scelta coraggiosa e convinta testa alla salvezza

Fabio Paratici si presenta come nuovo direttore sportivo della Fiorentina e non nasconde entusiasmo. Durante la sua prima conferenza, ha detto che la scelta di lavorare con i viola è stata coraggiosa e convinta. Paratici ha anche ringraziato il presidente Rocco Commisso, il direttore Alessandro Ferrari e tutta la famiglia Commisso, mostrando determinazione a lavorare per raggiungere la salvezza e mettere la squadra sulla strada giusta.

Il neo direttore sportivo viola ha manifestato entusiasmo e voglia di lavorare FIRENZE - "Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso ed il direttore Alessandro Ferrari che mi hanno voluto qua, ringrazio tutta la famiglia Commisso, Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, e faccio i complimenti al presidente Giuseppe Commisso per il suo nuovo ruolo di presidente". Lo ha detto Fabio Paratici nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park. "Ringrazio anche il Tottenham il mio ultimo club che mi ha fatto vivere cinque anni meravigliosi in Premier League, che mi ha fatto sentire a casa e mi è stato vicino anche nei momenti difficili" ha aggiunto Paratici che poi ha spiegato "Rocco Commisso non mi doveva convincere a prendermi, sono io che dovevo convincere lui visto lo spessore che aveva.

Questa mattina, il nuovo ds della Fiorentina, Paratici, si è messo subito al lavoro.

Dopo l’esperienza alla Juventus, Fabio Paratici assume un ruolo chiave nella Fiorentina, impegnata a risalire la classifica.

