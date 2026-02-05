Paragon smentisce il Copasir e il Governo

Questa mattina è scoppiata una polemica tra il governo e il caso Paragon. La società ha smentito le accuse fatte dal Copasir, che aveva sollevato dubbi sulla sua attività. La questione resta aperta e il clima si scalda, mentre le parti si scambiano dichiarazioni dure.

