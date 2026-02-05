Paragon smentisce il Copasir e il Governo
Questa mattina è scoppiata una polemica tra il governo e il caso Paragon. La società ha smentito le accuse fatte dal Copasir, che aveva sollevato dubbi sulla sua attività. La questione resta aperta e il clima si scalda, mentre le parti si scambiano dichiarazioni dure.
Vogliamo risposte sul caso Paragon: perché continueremo a chiederne conto al governo e a Giorgia Meloni
Al ritorno dalle festività, il caso Paragon torna sotto i riflettori.
Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”
È una spy-legislatura. Il Copasir su Paragon: «Fiducia negli uffici»ll comitato parlamentare si limita a confermare la «piena fiducia» nei funzionari. Dal caso Paragon a Caputi spiato: il governo Meloni e la stagione degli scandali ... editorialedomani.it
