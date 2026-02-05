Paolo Rossi lancia un messaggio di speranza, parlando di un teatro di rianimazione. In un momento difficile per tutti, anche per i comici, l’attore propone di usare il teatro come strumento di rinascita, di ripartenza. Rossi non si ferma e invita a non perdere la voglia di ridere e di ricominciare, anche quando le cose sembrano complicate.

"Sono tempi difficili per tutti, anche per i comici". Per questo Paolo Rossi propone un teatro di rianimazione. Mette in scena la vita vera mentre i personaggi sono solo evocati. "Usiamo la cassetta degli attrezzi dell’attore per raccontare la persona", dice. Stasera alle 21 torna al Celebrazioni con la sua ‘Operaccia Satirica. Onora i padri e paga la psicologa’. Che non è "né uno spettacolo di cabaret né un teatro umoristico". Ma un vero e proprio spettacolo di "teatro-terapia". La psicologa è Caterina Gabanella. Paolo Rossi, cosa significa ‘teatro-terapia’? "Significa recuperare la poesia comica e le emozioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo Rossi: "Il mio teatro di ’rianimazione’"

Il teatro più piccolo d'Europa si prepara a ospitare una nuova emozionante avventura di spettacolo, cultura e comunità.

Paolo Rossi torna sul palco dopo quasi una decade e lo fa con uno spettacolo che prende di mira i nostri tempi.

