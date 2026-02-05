Il 19 febbraio, la ChorusLife Arena di Bergamo ospita lo psichiatra e sociologo torinese Paolo Crepet, che presenta il suo monologo «Il reato di pensare». Un evento che mette al centro il tema del pensiero libero, con Crepet che affronta il valore di poter pensare senza paura. La serata promette di essere un momento di riflessione diretto e senza fronzoli.

L’APPUNTAMENTO. Lo psichiatra e sociologo torinese arriva a Bergamo con un monologo sul valore del pensiero libero. Un monologo provocatorio e visionario sul valore del pensiero libero in un’epoca sempre più conformista. Paolo Crepet ci guida in una riflessione urgente su censura, autocensura e libertà individuale, per riscoprire il coraggio di immaginare, esprimersi e dissentire. Il reato di pensare è un impercettibile filo spinato che inibisce la mente di chi ancora vorrebbe immaginare senza paura di pensare a ciò che sta pensando. Questo spettacolo nasce, invece, da sensazione diversa: «Stiamo lambendo un imprevisto quasi paradossale, un limite che silenziosamente sta facendo regredire la civiltà invece di garantirne un progresso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Paolo Crepet il 19 febbraio alla ChorusLife Arena con «Il reato di pensare»

