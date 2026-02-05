Palmeri sorpreso da Diouf | Questo numero è da paura… Le parole

Palmeri è rimasto a bocca aperta quando Diouf gli ha mostrato il suo numero. «Questo numero è da paura», ha detto l’attaccante, lasciando tutti senza parole. La scena si è svolta durante l’allenamento degli interisti, mentre i tifosi seguivano con attenzione ogni mossa dei loro beniamini.

Inter News 24 Palmeri sorpreso da Diouf: «Questo numero è da paura.». Le parole. Segui le ultimissime sui nerazzurri. La marcia dei nerazzurri non si ferma neanche in coppa nazionale. In un match intenso e ricco di spunti tecnici, l' Inter ha superato brillantemente il Torino, assicurandosi un posto nelle semifinali di Coppa Italia. La sfida di San Siro è stata molto più di una semplice vittoria: è stata la dimostrazione della profondità della rosa a disposizione della Beneamata e della qualità del lavoro svolto nel settore giovanile. Il fattore Diouf e l'analisi di Tancredi Palmeri. Il protagonista assoluto della serata è stato senza dubbio Andy Diouf, l'ex centrocampista del Lens dotato di una fisicità straripante e di un'ottima visione di gioco.

