Pallavolo sfuma la finale di Coppa Italia per la Consar | vince Pineto

La finale di Coppa Italia sfuma per la Consar Ravenna. La squadra ha combattuto, ma alla fine perde 3-1 contro Pineto in una partita combattuta fino all’ultimo punto. I ravennati hanno dato tutto, ma non sono riusciti a portare a casa il trofeo.

A Pineto, nella semifinale del trofeo, la squadra ravennate disputa una buona partita ma si arrende in quattro set al termine di un match intenso ed equilibrato Sfuma il sogno della finale di Coppa Italia per la Consar. A Pineto, la formazione ravennate disputa una bella partita sul piano agonistico e dell’intensità, risponde colpo su colpo agli avversari ma si arrende 3-1 all’Abba al termine di una partita equilibrata, decisa con quattro set in volata, che hanno premiato la maggior freddezza dei padroni di casa. A spostare l’ago della bilancia è stato soprattutto il servizio: Ravenna ha chiuso con un ace e 23 errori dalla linea dei nove metri, Pineto ha piazzato sei ace e ridotto a 16 gli errori.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si prepara per la quattordicesima giornata di Serie A2, affrontando Pineto al PalaParenti in un match di anticipazione della Coppa Italia.

La squadra di pallavolo Consar si prepara alla semifinale di Coppa Italia, in programma domani sera alle 20 a Pineto.

