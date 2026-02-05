Pallanuoto | altra brutta sconfitta per il Setterosa la Grecia è bronzo agli Europei

La nazionale italiana di pallanuoto femminile subisce un’altra sconfitta pesante contro la Grecia. Le azzurre hanno perso anche questa volta, confermando il divario rispetto alle avversarie, che si sono conquistate il bronzo agli Europei. La partita si è rivelata difficile fin dall’inizio, e le greche hanno controllato il gioco senza troppi problemi.

Lo avevamo già notato nella sfida di settimana scorsa, tra Italia e Grecia a livello di pallanuoto femminile a livello c’è un divario ampio. Non cambia la situazione, a sei giorni di distanza, nella finalina per il terzo posto agli Europei: a Funchal vincono nuovamente le elleniche, con un netto 15-8, andandosi a prendere il bronzo continentale. Match che non c’è mai stato tra la squadra guidata da Carlo Silipo e le campionesse del mondo in carica. Primo quarto con il risultato netto di 5-1 che ha subito messo in chiaro le cose, da lì in poi match in discesa per le greche che si sono lanciate verso il successo, Italia che è riuscita a trovare un break solo sul finale a match concluso. 🔗 Leggi su Oasport.it

