Pallacanestro Prato | Naufragio a Lerici

La Pallacanestro Femminile Prato incassa un’altra sconfitta a Lerici. La squadra di Paolo Bertini fatica a reggere il ritmo delle avversarie fin dal primo quarto e alla fine perde 75-54. È il secondo ko di fila e la trasferta si rivela totalmente da dimenticare.

Trasferta assolutamente da dimenticare per la Pallacanestro Femminile Prato in quel di Lerici. In occasione della 16° giornata del campionato di Serie B, la formazione allenata da Paolo Bertini soffre fin da subito il ritmo imposto dalle avversarie e alla fine deve arrendersi per 75-54, incappando così nel secondo stop consecutivo. Avvio sprint delle liguri, che si portano immediatamente a +9 sull’11-2. La reazione delle laniere stenta ad arrivare e al 10’ il tabellone luminoso recita 27-16. La musica non cambia granché nella seconda frazione, nella quale il vantaggio dell’Us Gino Landini sale fino a +15 (49-34). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallacanestro Prato: "Naufragio" a Lerici Approfondimenti su Pallacanestro Prato Da Lerici a Prato, il maestro cioccolatiere Vincenzo Iarriccio a Coiano. Apre FolieNoir Pallacanestro Femminile Prato. Bandiera bianca contro Firenze La Pallacanestro Femminile Prato esce sconfitta dalla partita contro la capolista Firenze Academy. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pallacanestro Prato Argomenti discussi: Pallacanestro Prato: Naufragio a Lerici. Pallacanestro Prato: Naufragio a LericiTrasferta assolutamente da dimenticare per la Pallacanestro Femminile Prato in quel di Lerici. In occasione della 16° giornata del campionato di Serie B, la formazione allenata da Paolo Bertini soffre ... lanazione.it Pallacanestro Femminile Prato. Bandiera bianca contro FirenzeNiente da fare per la Pallacanestro Femminile Prato contro la capolista del campionato di Serie B. In occasione ... msn.com Pallacanestro Prato Dragons facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.