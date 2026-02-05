Palestra violata risponde la comunità | Siamo orgogliosi del nostro impegno

Un gruppo di cittadini di Scandiano si è unito per difendere la palestra violata. La comunità si è schierata compatta, dicendo che è orgogliosa del suo impegno nel mantenere aperto e sicuro uno spazio che appartiene a tutti. Le persone coinvolte hanno espresso solidarietà e hanno rifiutato di lasciare che l’episodio dividesse il quartiere. Ora la palestra resta al centro di un confronto tra cittadini e autorità.

**Lezione di solidarietà nella palestra di Scandiano** Un’intera comunità si alza in piedi per difendere uno spazio pubblico. Così è andata la reazione a Scandiano, dove la palestra comunale di via Longarone, un tempo simbolo della vita sportiva del paese, è stata colpita da un atto di vandalismo. Le finestre sono state infrante, il materiale sportivo distrutto, lo spazio lasciato in stato di abbandono. Ma la risposta è venuta in fretta, con un’azione di solidarietà che ha permesso la riapertura già nel pomeriggio del giorno dopo, in soli otto ore. Il sindaco Matteo Nasciuti, con un tono fiero e commosso, ha detto: “Quello che è successo nei giorni scorsi è stato un fatto grave, ma la risposta che è arrivata dalla nostra comunità sportiva è stata straordinaria”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri mattina, la palestra comunale di via Longarone è stata riaperta dopo essere stata vandalizzata.

