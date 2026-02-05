Due persone sono state arrestate a Palermo con l’accusa di estorsione mafiosa. La mafia avrebbe ordinato a un imprenditore edile di sistemare alcune questioni legate a una costruzione. L’inchiesta ha portato a scoprire come Cosa Nostra intervenga nel settore edile per far rispettare le sue regole.

Eseguiti due arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso e violenza privata a Palermo. Gli indagati sono accusati di aver imposto la cosiddetta ‘messa a posto’ a un imprenditore impegnato nella costruzione di una palazzina, con l’obiettivo di soddisfare gli interessi di Cosa Nostra. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Palermo, Sezione Criminalità Organizzata, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Palermo, Cosa Nostra ordina la 'messa a posto' a un imprenditore edile: cosa significa, due arresti

Approfondimenti su Palermo Cosa Nostra

Nella notte, a Palermo, sono stati arrestati 50 individui nell'ambito di un'operazione antimafia coordinata dalla Dda, diretta da Maurizio de Lucia.

La polizia ha arrestato due persone che minacciavano e aggredivano un imprenditore edile per costringerlo a pagare il pizzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Cosa Nostra

Argomenti discussi: Cosa nostra è ancora forte, l'allarme del Pg di Palermo, cosa succede; Palermo, la relazione del presidente della Corte di Appello Matteo Frasca inaugura l’anno giudiziario; Stasera in Tv su Rai 1 L’invisibile, ecco la vera storia della cattura di Matteo Messina Denaro; Mafia e favoreggiamento, Bonafede trasferito nel carcere di Trapani.

Palermo, Cosa Nostra ordina la 'messa a posto' a un imprenditore edile: cosa significa, due arrestiDue arresti a Palermo per estorsione mafiosa: imposta la 'messa a posto' a un imprenditore edile impegnato nella costruzione di una palazzina. virgilio.it

Giustizia: a Palermo di Cosa nostra in appalti e rinnovabiliStoriche roccaforti di Cosa nostra sono le infiltrazioni in appalti, grande distribuzione, energie rinnovabili e narcotraffico. meridionews.it

10 febbraio 1986: inizia il maxiprocesso a Cosa Nostra. Per la prima volta più di 400 mafiosi sono chiamati a rispondere di decine di reati... Una docufiction straordinaria MAXI IL GRANDE PROCESSO ALLA MAFIA. Da lunedì 9 febbraio alle 21.10 su Rai Sto facebook