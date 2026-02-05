Palermo Cosa Nostra ordina la ' messa a posto' a un imprenditore edile | cosa significa due arresti
Due persone sono state arrestate a Palermo con l’accusa di estorsione mafiosa. La mafia avrebbe ordinato a un imprenditore edile di sistemare alcune questioni legate a una costruzione. L’inchiesta ha portato a scoprire come Cosa Nostra intervenga nel settore edile per far rispettare le sue regole.
Eseguiti due arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso e violenza privata a Palermo. Gli indagati sono accusati di aver imposto la cosiddetta ‘messa a posto’ a un imprenditore impegnato nella costruzione di una palazzina, con l’obiettivo di soddisfare gli interessi di Cosa Nostra. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Palermo, Sezione Criminalità Organizzata, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
