PalaBasletta altre opere su area esterna e impianti Slitta però la consegna

La consegna dei lavori al PalaBasletta si sposta ancora. I lavori prevedevano la realizzazione di un’area di servizio esterna, il restauro del muro perimetrale e il potenziamento delle misure di sicurezza. Tuttavia, i tempi si dilungano e l’apertura definitiva dell’impianto resta in forse.

Un importante miglioramento della funzionalità e della fruibilità dell’impianto con la realizzazione di un’area di servizio esterna, il restauro del muro perimetrale e il miglioramento delle dotazioni di sicurezza. Con una delibera di qualche giorno fa l’amministrazione comunale ha approvato una variante dei lavori di rigenerazione urbana del complesso Vittorio Veneto-Regina Margherita, un intervento imponente, da oltre 7 milioni e mezzo di euro, che sarà finanziato con i fondi del Pnrr. I nuovi lavori faranno slittare i termini dell’ultimazione dei lavori, in precedenza fissata per fine aprile, di ulteriori 40 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

