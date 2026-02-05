Una nuova biografia di Sandro Pertini arriva in libreria a febbraio. Gianluca Scroccu ricostruisce il carattere e la vita di uno dei protagonisti più amati della Resistenza italiana, ricordando le parole di Pietro Nenni che lo descrive come un crociato con lo spirito di sacrificio. Pertini, che ha sempre combattuto contro il fascismo, si è distinto per coerenza e dedizione, anche quando ha affrontato lunghe detenzioni e confino. La sua figura, simbolo di impegno e passione politica, torna oggi in libri e consigli di lettura

Gianluca Scroccu: Sandro Pertini. «Ha l’animo di un crociato e del crociato ha lo spirito di sacrificio e di dedizione», così Pietro Nenni annotava nei suoi diari il 9 aprile del 1944 queste parole sul compagno di partito Sandro Pertini, la cui coerenza era stata centrale nella coraggiosa opposizione antifascista, anche quando egli venne condannato ad una lunga detenzione carceraria e di confino, così come lo sarà nella lotta resistenziale e nell’impegno dentro il socialismo italiano post 1945. Il rapporto con il suo partito sarebbe stato sempre centrale, da socialista riformista fu fautore dell’unità delle sinistre, non ebbe incarichi direttivi nel partito, né fu mai chiamato a ruoli di governo durante il centro-sinistra, finendo per restare una figura rispettata di dirigente socialista ma senza nessun vero potere; la svolta giunse nel 1968, quando divenne uomo delle istituzioni prima come Presidente della Camera dei deputati, dal 1968 al 1976, e poi come Presidente della Repubblica, dal 1978 al 1985. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Nonewsmagazine.com - Pagine sparse: novità e consigli letterari in uscita a Febbraio

Approfondimenti su Sandro Pertini

