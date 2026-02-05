Padre e figlio arrestati per estorsioni a imprenditore edile a Palermo | chiedono pizzo

Padre e figlio sono finiti in manette a Palermo, accusati di aver chiesto il pizzo a un imprenditore edile. La polizia li ha arrestati nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, dopo che la vittima aveva denunciato di aver pagato sotto pressione. Giuseppe e Giusto Vernengo, di 43 e 64 anni, sono accusati di aver messo in atto un’estorsione aggravata dal metodo mafioso, innescando un’operazione che ha portato alla loro cattura.

**Padre e figlio arrestati per estorsioni a un imprenditore edile a Palermo: l’operazione è partita dalla denuncia di un costruttore che ha dovuto pagare “la messa a posto”** A Palermo, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, la polizia ha arrestato due persone, un uomo di 64 anni e il suo figlio di soli 43, Giuseppe e Giusto Vernengo, entrambi residenti a Palermo, per un caso di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La denuncia era stata fatta da un costruttore, un’attività imprenditoriale che stava realizzando un edificio in via Buonriposo, nel quartiere del capoluogo siciliano. Il progetto, in fase avanzata, era stato interrotto dalle condotte intimidatorie dei due uomini, che avevano richiesto il pagamento di un “pizzo” per consentire la prosecuzione delle operazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Confindustria Catania manifesta la propria solidarietà a Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, e a Cosedil, in seguito al tentativo di estorsione avvenuto nel cantiere di Messina.

