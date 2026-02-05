Padova città olimpica | quattro eventi tra mostre torce storiche e cultura verso Milano Cortina 2026

Padova si prepara a celebrare i Giochi Olimpici invernali di Milano e Cortina con una serie di eventi. La città organizza mostre, torce storiche e iniziative culturali rivolte a cittadini, turisti e scuole. L’obiettivo è coinvolgere tutta la comunità e far sentire il legame con l’evento sportivo che si avvicina.

Dalla filatelia agli hashtag, passando per l’arte e i simboli dell’Olimpismo: fino a fine marzo appuntamenti gratuiti tra Palazzo Santo Stefano e Palazzo Bo Padova entra nel clima di Milano Cortina 2026 con un programma di iniziative che unisce storia, arte e innovazione, rivolto a cittadini, turisti e scuole. La città propone quattro appuntamenti che intrecciano i valori dello sport con la cultura e l’inclusione, con il fulcro a Palazzo Santo Stefano e un passaggio simbolico anche a Palazzo Bo. Il principale evento in calendario è la mostra “Comunicare lo sport. Dal francobollo all’hashtag”, ospitata a Palazzo Santo Stefano (sede della Provincia, ingresso da Riviera Tito Livio 1) fino al 29 marzo 2026.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La Fiamma Olimpica fa il suo ingresso in Campania, segnando un momento di grande entusiasmo e partecipazione lungo il percorso verso i Giochi di Milano-Cortina 2026.

Arezzo ha ospitato con entusiasmo il passaggio della Fiamma Olimpica, attirando numerosi spettatori e creando un’atmosfera di festa.

Padova città olimpica: quattro eventi tra mostre, torce storiche e cultura verso Milano Cortina 2026Dalla filatelia agli hashtag, passando per l’arte e i simboli dell’Olimpismo: fino a fine marzo appuntamenti gratuiti tra Palazzo Santo Stefano e Palazzo Bo ... padovaoggi.it

La fiaccola olimpica a Padova: entusiasmo in Prato della Valle e lungo il percorsoTedofori, ex campioni e personalità locali hanno accompagnato il passaggio della torcia, tra applausi e partecipazione della cittadinanza ... rainews.it

Via alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il presidente Sergio #Mattarella visita il Villaggio olimpico e, incontrando gli atleti italiani, dice: “Ci auguriamo tante medaglie, ma soprattutto impegno e lealtà”. #Tg1 Nadia Zicoschi facebook

Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" x.com