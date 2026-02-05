Ovs registra profitto record nel 2025 e sospende l’acquisto di Kasanova

**Ovs registra un profitto record nel 2025, ma sospende l'acquisto di Kasanova** Nel 2025, Ovs ha chiuso l'esercizio con un fatturato di 1,74 miliardi di euro, un record storico per il gruppo, con un andamento del margine commerciale in crescita e un Ebitda che si colloca tra i 216 e i 218 milioni di euro, in aumento rispetto all'anno precedente di circa l'11%. Ma mentre il bilancio è positivo, la strategia di crescita attraverso l'acquisizione della rete di articoli per la casa Kasanova è andata a segno di un fallimento. L'operazione, inizialmente prevista per il 2025, è stata sospesa dopo che il Consiglio di Amministrazione ha deciso, in data 4 febbraio, di far cadere l'offerta finale per ottenere il 100% delle quote della rete di 700 punti vendita – 220 a gestione diretta, 280 in franchising, 200 corner in centri commerciali – e, soprattutto, dopo che non si sono verificate le condizioni necessarie per l'operazione.

