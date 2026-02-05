Ovs | esecuzione Kasanova sospesa bilanciati i conti

A pochi giorni dall’avvio della ristrutturazione, OVS ha deciso di sospendere temporaneamente l’esecuzione del piano Kasanova. La scelta nasce da alcune condizioni interne ed esterne che hanno portato a riconsiderare i tempi e le modalità dell’intervento. Nel frattempo, i conti sono stati comunque bilanciati con successo e l’azienda si prepara a valutare le prossime mosse.

**OVS salta l’esecuzione Kasanova, ma i bilanciamenti sono andati a buon fine.** A pochi giorni dal via della procedura di ristrutturazione prevista per l’azienda OVS, il gruppo ha deciso di sospendere l’esecuzione del piano Kasanova, a causa di un insieme di condizioni interne e esterne che hanno portato a una revisione del progetto. I conti, però, sono stati bilanciati, con un bilancio positivo per il gruppo, e con l’attuazione di un piano alternativo che prevede un consolidamento operativo più mirato. La decisione è stata presa in un’ottica di controllo e di rafforzamento della struttura, senza compromettere il valore e la stabilità finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ovs ha chiuso il 2025 con un profitto storico, raggiungendo i 1,74 miliardi di euro di fatturato.

Ovs ha chiuso il bilancio del 2025 in crescita, anche grazie all’apporto di Goldenpoint.

