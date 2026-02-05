Overwatch 2 diventa Overwatch e Blizzard annuncia tante novità con nuovi personaggi e versione Nintendo Switch 2

Blizzard ha deciso di cambiare nome e tornare a chiamare il suo gioco semplicemente Overwatch. L’annuncio arriva in un momento di grandi novità, con nuovi personaggi in arrivo e anche una versione per Nintendo Switch 2. La scelta di eliminare il “2” segna una svolta importante per il titolo, che si prepara a rinnovarsi e attirare di nuovo l’attenzione dei fan.

Blizzard Entertainment ha annunciato una svolta radicale per Overwatch, che abbandona definitivamente il “ 2 ” e torna a chiamarsi semplicemente Overwatch. Il rebranding segna l’inizio di una nuova fase per l’IP, pensata per essere più accessibile ai nuovi giocatori e più stabile nel lungo periodo per i veterani. Al centro della strategia c’è un piano di supporto continuo, senza numerazioni future o sequel programmati. L’obiettivo dichiarato è trasformare Overwatch in un “gioco eterno”, capace di evolversi nel tempo. Il primo passo concreto di questa rivoluzione arriverà il 10 febbraio 2026. Da quella data prenderà il via la Stagione 1: Il Regno di Talon, che Blizzard descrive come il lancio più ambizioso nella storia del franchise. 🔗 Leggi su Game-experience.it

