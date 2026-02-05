Overtourism a Cortona due graffitari rinviati a giudizio per le scritte in centro

Due giovani sono stati rinviati a giudizio dalla procura di Arezzo. Sono accusati di aver realizzato scritte sui muri del centro di Cortona, contribuendo al problema dell’overtourism che sta colpendo la città. La vicenda si è conclusa con il rinvio a giudizio, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Due giovani sono stati rinviati a giudizio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Arezzo. Il decreto di citazione è della giornata di ieri. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio dell'anno scorso, quando i due sono stati individuati come responsabili delle scritte.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Cortona Graffitari Omicidio Muttoni, rinviati a giudizio i due accusati Due persone sono state rinviate a giudizio a Valbrembo nell'ambito del caso dell'omicidio di Luciano Muttoni. Minacce, insulti e tensione: due fratelli di San Michele di Serino rinviati a giudizio per stalking ai vicini Due fratelli di San Michele di Serino sono stati rinviati a giudizio per stalking e atti persecutori nei confronti di una coppia vicina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cortona Graffitari Argomenti discussi: Scritte contro overtourism sui muri di Cortona, in due a processo; Scritte contro overtourism, due rinvii a giudizio. Scritte contro overtourism sui muri di Cortona, in due a processoDovranno rispondere del reato di imbrattamento di cose altrui i due giovani che, nel luglio dello scorso anno, avevano coperto con scritte di protesta alcuni palazzi storici del centro ... rainews.it Scritte contro overtourism, due rinvii a giudizioDovranno rispondere del reato di imbrattamento di cose altrui i due giovanissimi che, nel luglio dello scorso anno, coprirono alcuni palazzi storici del centro di Cortona con scritte quali Tourist go ... teletruria.it Dovranno rispondere del reato di imbrattamento di cose altrui i due giovanissimi che, nel luglio dello scorso anno, coprirono alcuni palazzi storici del centro di Cortona con scritte quali “Tourist go home”, “No al turismo di massa” e “Airbnb basta” . I due ragazzi facebook

