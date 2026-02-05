Overtourism a Cortona due graffitari rinviati a giudizio per le scritte in centro

Da arezzonotizie.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono stati rinviati a giudizio dalla procura di Arezzo. Sono accusati di aver realizzato scritte sui muri del centro di Cortona, contribuendo al problema dell’overtourism che sta colpendo la città. La vicenda si è conclusa con il rinvio a giudizio, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Due giovani sono stati rinviati a giudizio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Arezzo. Il decreto di citazione è della giornata di ieri. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio dell'anno scorso, quando i due sono stati individuati come responsabili delle scritte.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Cortona Graffitari

Omicidio Muttoni, rinviati a giudizio i due accusati

Due persone sono state rinviate a giudizio a Valbrembo nell'ambito del caso dell'omicidio di Luciano Muttoni.

Minacce, insulti e tensione: due fratelli di San Michele di Serino rinviati a giudizio per stalking ai vicini

Due fratelli di San Michele di Serino sono stati rinviati a giudizio per stalking e atti persecutori nei confronti di una coppia vicina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cortona Graffitari

Argomenti discussi: Scritte contro overtourism sui muri di Cortona, in due a processo; Scritte contro overtourism, due rinvii a giudizio.

Scritte contro overtourism sui muri di Cortona, in due a processoDovranno rispondere del reato di imbrattamento di cose altrui i due giovani che, nel luglio dello scorso anno, avevano coperto con scritte di protesta alcuni palazzi storici del centro ... rainews.it

overtourism a cortona dueScritte contro overtourism, due rinvii a giudizioDovranno rispondere del reato di imbrattamento di cose altrui i due giovanissimi che, nel luglio dello scorso anno, coprirono alcuni palazzi storici del centro di Cortona con scritte quali Tourist go ... teletruria.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.