Otto truffe ai danni di persone anziane per un totale di 53 mila euro arrestato vicino Rieti un 46enne

I Carabinieri di Cittaducale hanno arrestato un uomo di 46 anni proveniente dalla Campania. L’uomo è accusato di aver truffato otto anziani in diverse regioni italiane, tra Lazio, Toscana e Umbria, sottraendo complessivamente 53 mila euro. Gli investigatori hanno ricostruito i suoi movimenti e ora valutano se ci sono altri casi simili.

Un denunciato e otto truffe ai danni di persone anziane: questo il bilancio di una recente operazione condotta dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, in provincia di Rieti. Un 46enne originario della Campania, già noto alle forze dell'ordine, è stato ritenuto responsabile di truffa aggravata e deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria. L'uomo avrebbe agito tra agosto e ottobre 2025 colpendo in diverse province del centro Italia con un profitto illecito stimato in 53.000 euro.

