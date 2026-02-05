La giornalista italiana Maja T. resta in carcere a Budapest. Dopo otto mesi di detenzione, è arrivata la condanna: otto anni di carcere per aver colpito con un martello alcuni ungheresi considerati fascisti. La sentenza è stata pronunciata ieri, lasciando il suo caso al centro dell’attenzione in Italia e all’estero.

La Salis tedesca, Maja T., in cella a Budapest dal giugno 2024, è stata condannata ieri a 8 anni di carcere per "aggressione aggravata", a colpi di martello, di ungheresi considerati fascisti. All'italiano Gabriele Marchesi, invece, sono stati inflitti sette anni in contumacia. Quella vera, Ilaria, l'abbiamo fatta liberare su cauzione e poi è stata eletta al Parlamento europeo nelle fila dell'estrema sinistra. Stipendio da 8.500 euro netti al mese, oltre a 350 euro per ogni giorno passato a Bruxelles e a un forfettario di 4.500 per le spese sostenute. Non solo: per un voto si è salvata dal processo in Ungheria aggrappandosi all'immunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Otto anni alla Salis tedesca. Quella italiana è in Parlamento

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T.

Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T.

