Ostia aggredisce la compagna e la sequestra in un alloggio di fortuna

Un uomo di 50 anni ucraino ha aggredito la compagna durante una lite ad Ostia. Poi l’ha sequestrata, costringendola a restare in un alloggio di fortuna. La polizia è intervenuta e lo ha arrestato. La donna è stata liberata e soccorsa.

Ostia, 5 febbraio 2026 – Una lite tra le “mura familiari” degenerata in una escalation di violenza e culminata in un doppio sequestro di persona: è quanto accaduto ad Ostia, dove un cinquantenne ucraino è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna, per poi trattenerla contro la sua volontà in un alloggio di fortuna. Nella furia dell’uomo è rimasta coinvolta anche una amica della vittima, intervenuta nel tentativo di prestarle aiuto e a sua volta privata della libertà. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido di Roma a trarre in salvo le donne, intervenendo a fronte di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura, che riferiva di urla soffocate e richieste di aiuto provenienti da una baracca all’interno del parco della Madonnina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Ostia Violenza Roma, aggredisce compagna e un'amica e le sequestra: arrestato 50enne Un uomo di 50 anni è stato arrestato questa mattina a Roma dopo aver aggredito una donna e un’amica. Aggredisce in casa l’ex compagna. Trentatreenne fermato in flagranza. Nell’alloggio droga e due proiettili Nella mattina del 31 dicembre a Marchirolo, nel Luinese, un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre aggrediva l’ex compagna all’interno della propria abitazione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ostia Violenza Argomenti discussi: Ruba in un negozio a Fiumicino e aggredisce il vigilante: finisce dalla padella alla brace. Aggredisce la compagna, poi chiude lei e l’amica in una baracca minacciandole con un coltello: arrestato un 50enneÈ partita da una lite all’interno della coppia ed è degenerata in una drammatica escalation di violenza la vicenda avvenuta a Ostia, dove un uomo di 50 anni, ... leggo.it Violento diverbio tra familiari in una palazzina di Ostia Levante, tantissime le chiamate al numero unico delle emergenze facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.