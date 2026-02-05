Ostia aggredisce la compagna e la sequestra in un alloggio di fortuna

Un uomo di 50 anni ucraino ha aggredito la compagna durante una lite ad Ostia. Poi l’ha sequestrata, costringendola a restare in un alloggio di fortuna. La polizia è intervenuta e lo ha arrestato. La donna è stata liberata e soccorsa.

Ostia, 5 febbraio 2026 – Una lite tra le “mura familiari” degenerata in una escalation di violenza e culminata in un doppio sequestro di persona: è quanto accaduto ad Ostia, dove un cinquantenne ucraino è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna, per poi trattenerla contro la sua volontà in un alloggio di fortuna. Nella furia dell’uomo è rimasta coinvolta anche una amica della vittima, intervenuta nel tentativo di prestarle aiuto e a sua volta privata della libertà. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido di Roma a trarre in salvo le donne, intervenendo a fronte di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura, che riferiva di urla soffocate e richieste di aiuto provenienti da una baracca all’interno del parco della Madonnina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

