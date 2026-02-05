Osteosarcoma un avatar tridimensionale del tumore per studiare nuove terapie
L’osteosarcoma, il tumore maligno delle ossa più comune tra bambini e adolescenti, si presenta come un problema serio e diffuso. Gli scienziati stanno sviluppando un modello tridimensionale, un vero e proprio “avatar” del tumore, per studiare nuove terapie più mirate e efficaci. Questa innovazione potrebbe aprire la strada a trattamenti più mirati e, sperano i ricercatori, a migliorare le prospettive di chi combatte questa malattia.
L’osteosarcoma rappresenta il tumore maligno delle ossa più diffuso tra bambine, bambini e adolescenti. Questa patologia, di origine prevalentemente italiana e diffusa anche in Europa, si distingue per la sua rarità e la sua estrema aggressività, soprattutto durante il periodo della crescita.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
