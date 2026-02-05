Una notizia sorprende i tifosi della Juventus: a giugno potrebbe arrivare Victor Osimhen. La bomba arriva direttamente, e già si parla di un grande colpo di mercato per i bianconeri. I rumors si fanno sempre più insistenti, e i tifosi sperano in un acquisto che possa fare la differenza. La società non ha ancora confermato nulla, ma l’idea di vedere Osimhen in bianconero fa già sognare.

Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco l’annuncio che fa sognare i tifosi bianconeri. Alla fine sono saltati Mateta, Zirkzee, Icardi e Kolo Muani e, dunque, la Juventus proverà a dare l’assalto al nuovo centravanti soltanto al termine di questa stagione. Un nuovo numero 9 capace di fare a sportellate in area di rigore, con un gran fisico e abilissimo in zona gol è la vera priorità della dirigenza di corso Galileo Ferraris, che è già al lavoro per individuare il nome ideale per il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Victor Osimhen (Ansa) Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it - "Osimhen a giugno va alla Juve", bomba in diretta: i dettagli

CASO OSIMHEN JUVENTINI INCA**TI NERI: HANNO RAGIONE! ORDINE ZAMPINI

Mpasinkatu annuncia: Osimhen a giugno va alla Juventus. Ma c'è una clausolaIl nome di Victor Osimhen continua a circolare con insistenza in orbita Juventus. Non è un segreto che il nigeriano rappresenti un vero e proprio sogno per Spalletti, con il quale ha condiviso l’indim ... msn.com

"Lo dico chiaramente in onda: Osimhen a giugno va alla Juventus. È una trattativa complicata, ma non impossibile. Lui considera Spalletti non solo un allenatore, ma il suo secondo papà" Malu Mpasinkatu a Sportitalia #fblifestyle facebook

La #Juventus ha un accordo di massima con #Osimhen per giugno, vincolato alla #Champions, mentre #Vlahovic tornerà a marzo per rafforzare subito l’attacco di #Spalletti x.com