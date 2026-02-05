Oroscopo del 6 Febbraio 2026 Luna in Scorpione e Passione sotterranea

Oggi, a Roma, la Luna si trova in Scorpione, portando un’energia intensa e un senso di passione nascosta. Il cielo sembra aprire una giornata di emozioni profonde e segrete, che si riflettono anche nei sentimenti e nei pensieri delle persone. La giornata si presenta ricca di tensioni sotterranee, ma anche di opportunità per scoprire aspetti nascosti di sé stessi.

Il Cielo sopra la Capitale: Analisi Astrale del Giorno Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Il primo weekend di febbraio si apre sotto un cielo denso di mistero e intensità. La Luna scivola nelle acque profonde dello Scorpione, abbandonando la diplomazia della Bilancia per cercare verità più viscerali. In questa giornata, la Capitale non si accontenterà delle apparenze: le stelle favoriscono le indagini, i chiarimenti definitivi e le passioni travolgenti. Il trigono con Saturno in Pesci regala però la saggezza necessaria per non farsi travolgere dalle emozioni, permettendo di costruire qualcosa di solido sulle ceneri di ciò che è finito.

