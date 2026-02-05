Oroscopo 2026 Giove tra Cancro e Leone | i segni favoriti e quelli sfidati dalla Dea Bendata chi sarà più fortunato di altri

A marzo 2026, Giove tornerà in moto diretto tra Cancro e Leone, portando una ventata di energia su progetti e sogni che sembravano inchiodati. Alcuni segni avranno più fortuna, altri dovranno affrontare sfide, ma tutti sentiremo il vento della Dea Bendata muoversi nel cielo.

A inizio marzo 2026, Giove in Cancro riprenderà il moto diretto, portando nuovo slancio su progetti e desideri che finora potevano sembrare bloccati. Pianeta più grande del sistema solare e, dopo la Luna, uno dei corpi più luminosi nel cielo notturno, Giove simboleggia espansione, abbondanza e fiducia: indica le aree della vita in cui possiamo crescere con maggiore sicurezza. Pur avendo domicilio naturale in Sagittario, nel corso dell’anno attraverserà prima il Cancro e poi il Leone, segnando due fasi dalle energie nettamente diverse. L'influenza di Giove Quando il pianeta è armonico, la vita sembra più fluida: le opportunità si moltiplicano, le relazioni scorrono con naturalezza e cresce la fiducia nelle proprie capacità. 🔗 Leggi su Leggo.it

L'oroscopo 2026 presenta una classifica dei segni più fortunati, evidenziando l'influenza di Giove su Cancro, Leone, Ariete, Sagittario e Pesci.

