Un giovane, orfano di padre, aveva ottenuto la reversibilità sulla pensione del genitore per finire gli studi. Ora, dopo aver trovato lavoro a Milano, si trova di fronte a un blocco dell’Inps che sospende i pagamenti. La famiglia chiede spiegazioni, ma l’ente preferisce parlare di “sensazionalismo” nel sistema. La vicenda mette in luce le difficoltà di chi cerca di ricostruirsi una vita, mentre il sistema sembra più impegnato a controllare che a facilitare.

**Un orfano di padre, con la pensione di reversibilità concessa per la durata degli studi, ha trovato lavoro a Milano. Ma l’Inps lo ha bloccato. Al posto di una pensione, l’istituto ha richiesto quasi 11.000 euro di rimborso.** A causa del lavoro di breve durata, il figlio di un ex dipendente del ministero della Giustizia, morto il 25 maggio 2022, ha perso il diritto a ricevere la pensione per la perdita del genitore, anche se era ancora in corso la laurea. La sua storia è avvenuta a Ancona, in una città che ha visto il passaggio di un ragazzo che, con un lavoro a tempo parziale, cercava di mantenersi a Milano, dove era iscritto a una laurea magistrale in Cyber Risk Strategy and Governance presso la Bocconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orfano di padre trova lavoro, ma Inps blocca la reversibilità: “Sensazionalismo” del sistema?

Un giovane studente universitario, orfano di padre, aveva iniziato a ricevere la pensione di reversibilità.

La Corte di Cassazione ha chiarito un punto importante per chi riceve la pensione di reversibilità.

