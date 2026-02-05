Un giovane studente universitario, orfano di padre, aveva iniziato a ricevere la pensione di reversibilità. Aveva chiesto di continuare a riceverla anche dopo aver trovato lavoro, ma l’Inps ha deciso di bloccare tutto. Ora il ragazzo si trova senza quella cifra che gli era stata garantita finora.

Rimane orfano di padre e per la perdita del genitore, in quanto studente maggiorenne universitario, aveva diritto alla pensione di reversibilità per tutta la durata degli studi. Tutto è andato bene fino a quando lo studente non si è trovato un lavoro di poche ore per mantenersi a Milano, dove si era iscritto a una seconda laurea magistrale, quella in Cyber Risk Strategy and Governance, alla Bocconi. In buona fede ha informato l’ Inps di questo piccolo reddito extra e l’istituto nazionale della previdenza sociale non solo gli ha richiesto indietro quasi 11mila euro della pensione del padre goduta ma gli ha anche revocato la stessa a partire da maggio del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orfano di padre chiede la reversibilità. Poi trova lavoro e l’Inps blocca tutto

Approfondimenti su Orfano Padre

La Corte di Cassazione ha chiarito un punto importante per chi riceve la pensione di reversibilità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Orfano Padre

Argomenti discussi: Orfano di padre chiede la reversibilità. Poi trova lavoro e l’Inps blocca tutto; Claudio Carlomagno scrive una lettera al figlio di 10 anni: dal carcere le spiegazioni su ciò che ha fatto e il perdono. Il sindaco...; Anguillara, il figlio di Federica Torzullo uccisa dal marito Carlomagno chiede i giochi. Riaperta la villa del femminicidio; Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, non è più sacerdote.

Orfano di padre chiede la reversibilità. Poi trova lavoro e l’Inps blocca tuttoLa situazione per uno studente anconetano è cambiata quando ha trovato un impiego in un’azienda per mantenersi alla Bocconi. L’istituto di previdenza gli ha richiesto i soldi indietro, bocciato il ric ... ilrestodelcarlino.it

Orfani di femminicidio: cosa c’è per loro?Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha deciso che il figlio di Federica Torzullo, uccisa il 9 gennaio dal marito da cui si stava separando, crescerà con i nonni materni. Il sindaco farà da tutore. Un ... vita.it

Pietro è cresciuto in una famiglia disfunzionale. Orfano di madre fin da piccolissimo, è cresciuto con un padre violento, alcolista, incapace di tenersi un lavoro, sempre alla ricerca di scorciatoie per soldi facili, mai arrivati, con una matrigna che ha scelto di prost facebook