Ordigno su ferrovia | polizia cerca colpevoli dell'abbandono nel tunnel di Milano

5 feb 2026

La polizia sta indagando sull’ordigno abbandonato nel tunnel di Milano. L’oggetto è stato trovato ieri mattina vicino ai binari, tra Rimini e Riccione, e ancora non si sa chi abbia lasciato lì l’ordigno né perché. Gli agenti stanno lavorando per capire se ci sono rischi o collegamenti con altre situazioni. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cerca di fare luce sulla vicenda.

**Ordigno bellico abbandonato nei pressi dei binari ferroviari: la polizia cerca i colpevoli** È ancora tutto da chiarire la provenienza dell’ordigno bellico ritrovato ieri mattina lungo la linea ferroviaria tra Rimini e Riccione. La scoperta, fatta verso le 10 del mattino da un manutentore ferroviario, ha causato l’immediata sospensione della circolazione tra i due capoluoghi, con un blocco totale della ferrovia in zona Bellariva, tra via Chiabrera e viale Rimembranze. La polizia ferroviaria, insieme alla Polizia di Stato, sta indagando per capire come un dispositivo esplosivo – che non era stato rilevato in precedenza – fosse finito esposto a vista, in prossimità dei binari, in un punto particolarmente sensibile per la sicurezza e la circolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

