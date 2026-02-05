Durante il Nintendo Direct: Partner Showcase di febbraio, gli sviluppatori di Orbitals hanno annunciato ufficialmente che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2. La conferma è arrivata con un nuovo trailer gameplay, che mostra le prime immagini del titolo in azione e anticipa una data di uscita a breve. I fan sono già in fermento, pronti a mettere le mani sulla nuova versione del gioco.

Orbitals si è mostrato nuovamente durante il Nintendo Direct: Partner Showcase di febbraio, confermando il proprio periodo di uscita su Nintendo Switch 2. Il titolo, atteso per l’ estate 2026, ha accompagnato l’annuncio con un nuovo trailer gameplay che ha chiarito atmosfera, struttura e ambizioni del progetto. Pubblicato da Kepler Interactive e sviluppato da Shapefarm KK, il gioco punta a distinguersi grazie a una forte identità visiva e a un’esperienza cooperativa costruita attorno alla collaborazione costante. L’obiettivo dichiarato è offrire un’avventura compatta ma ricca di idee, capace di sfruttare al meglio le funzionalità della nuova console Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Orbitals, annunciato il periodo di uscita su Nintendo Switch 2 con il nuovo trailer gameplay

