Orario tv streaming e pettorali per la terza prova di discesa a Bormio 2026

Domani a Bormio si tiene la terza prova di discesa maschile delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La gara si svolge nel pomeriggio, con orario ancora da definire, e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I pettorali dei favoriti sono già stati assegnati, e gli atleti si preparano a scendere lungo le piste di questa località italiana.

Domani, venerdì 6 febbraio, a Bormio (Italia) proseguiranno le Olimpiadi Milano Cortina 2026 con la terza prova cronometrata della discesa maschile. L'impegno è previsto per le 11.30 e coinvolgerà 44 atleti, provenienti da 17 paesi. Saranno cinque gli azzurri al cancelletto di partenza, come nelle uscite precedenti, in lizza per i quattro pettorali della gara di sabato: Giovanni Franzoni (numero 7), Dominik Paris (10), Florian Schieder (15), Mattia Casse (19) e Christof Innerhofer (26). La trasmissione televisiva in diretta non è prevista, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus e HBO Max; OA Sport curerà la diretta testuale.

