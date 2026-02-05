Opposizione unita | Non distruggerete il diritto di manifestare

Questa mattina, i leader dell’opposizione hanno ribadito con fermezza che non si può tollerare alcun atto di violenza durante le proteste. Hanno condannato senza se e senza ma ogni forma di aggressione e hanno espresso piena solidarietà alle forze dell’ordine, chiamate a mantenere l’ordine. La posizione unita si è fatta sentire forte, sottolineando che il diritto di manifestare deve essere rispettato, ma senza che si trasformi in violenza.

Una condanna "senza se e senza ma" della violenza e la piena solidarietà alle forze dell’ordine, è la premessa. Niente leggi speciali per la gestione dell’ordine pubblico, il paletto. L’unità del campo progressista contro le divisioni del centrodestra, il segnale politico. Le opposizioni si compattano sulla sicurezza e rispediscono al mittente quelle che definiscono "strumentalizzazioni": i diritti costituzionali non si toccano inclusa la libertà di manifestare pacificamente e democraticamente. Chi ha lavorato al testo messo nero su bianco da M5s, Pd, Avs e Iv assicura che è andato tutto liscio e che il tempo è stato impiegato per aggiustare semplicemente dei cavilli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La minoranza chiede alla Regione di creare subito un’unità di crisi dedicata alla sanità.

A gennaio 2026, l’Europa si trova ad affrontare nuove sfide, con l’affievolirsi dei principi del diritto internazionale.

